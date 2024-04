Rolfes vor Leverkusens Duell in London „Klar ist das erste Spiel als Meister etwas Besonderes“

…das Aus des SC Freiburg nach einem 0:5 bei West Ham United im Achtelfinale: „In der Europa League sind jetzt nur noch Top-Mannschaften. Das ist ja gefühlt die ‚Champions League light‘ und da gibt es keine einfachen Spiele. Respekt und Demut haben wir vor allen Spielen und Gegnern gehabt in dieser Saison. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir so lange jetzt ungeschlagen sind – oder vor allem, warum wir so häufig gewonnen haben. Am Donnerstag wird es aber ein anderes Spiel werden. West Ham spielt sicherlich nicht so defensiv wie sie es hier bei uns gemacht haben und wir müssen eine Top-Leistung abliefern, sonst kommen wir nicht ins Halbfinale.“