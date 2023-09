Gruppen, Spielplan, Mannschaften Das müssen Sie zur Europa-League-Saison 2023/24 wissen

Die Gruppenphase der Europa-League-Saison 2023/24 beginnt am 21. September. Die Auslosung der acht Gruppen findet am 1. September statt. Vorher werden in der Qualifikation noch die letzten Vereine für die diesjährige Saison gesucht. Der letzte Spieltag in den Gruppen ist für den 14. Dezember geplant. Das Endspiel findet am 22. Mai 2024 statt.