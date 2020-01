Ab Saison 2021/22 : RTL sichert sich Rechte für Europa League – und streamt Spiele bei TV Now

RTL sichert sich Rechte für Europa League – und streamt Spiele bei TV Now

Der Pokal für den Gewinner der Europa League bei der Auslosung der Gruppenphase im August 2019 in Monaco. Foto: AFP/VALERY HACHE

Köln RTL löst Dazn ab und erwirbt die vollumfänglichen TV-Rechte an der Uefa Europa League und der neuen Uefa Europa Conference League. Die Spiele sollen bei RTL selbst, dem Spartendender RTL Nitro und dem Streamingportal TV Now laufen.

Die Neuordnung der deutschen Fernsehlandschaft bei den Übertragungen des Fußball-Europapokals geht weiter. Die RTL-Mediengruppe hat sich ab der Saison 2021/22 die kompletten Rechte an der Europa League und der neuen Conference League gesichert. Das gab das Unternehmen am Sonntag bekannt. Erst vor sechs Wochen hatten die Streaminganbieter DAZN und Amazon die Rechte an der Champions League erworben.