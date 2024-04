Zwei späte Tore gegen West Ham Alonsos Joker bringen Bayer den Sieg

Es liegt was in der Luft in Leverkusen, eine besondere Stimmung. Sie ist nicht wirklich greifbar, am ehesten vielleicht euphorisch, auf jeden Fall aber bedeutungsvoll. Das ist nicht nur am Enthusiasmus erkennbar, mit der die Fans der Werkself die Stadionhymne singen, ihr Team anfeuern oder beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung bemerkenswert dezibelstark die Namen der Profis brüllen. Am Sonntag soll der große Coup gelingen. Ein Heimsieg gegen Werder Bremen fehlt noch zur Deutschen Meisterschaft, vorausgesetzt, die Verfolger verlieren nicht am Samstag. Vorher gab es aber im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League die durchaus komplizierte Aufgabe West Ham United zu lösen. Das ist mit dem 2:0 (0:0) gelungen.