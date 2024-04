„Wir haben es versucht“ So denkt Jürgen Klopp über das Liverpooler Europa-Aus

Nach dem Aus in der Europa League schaltete Jürgen Klopp relativ schnell wieder in den Angriffsmodus. „Jetzt können wir uns auf die Liga konzentrieren und das werden wir auch tun. Das war, wenn wir so wollen, der Start in die restliche Saison mit einem guten Ergebnis und einer guten Leistung. Und so sehen wir es auch“, sagte der Trainer des englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool am Dienstagabend. Seine Reds gewannen zwar das Viertelfinalrückspiel bei Atalanta Bergamo 1:0 (1:0), doch das reichte nach der überraschenden 0:3 (0:1)-Pleite im Hinspiel im heimischen Stadion an der Anfield Road nicht.