Adventskalender – Wir öffnen Türen : Der „Glücklichmacher“ Judenstraße 17 in Kempen

Serie Kempen Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 17: der „Glücklichmacher“ in Kempen.

An der Judenstraße 17 in Kempen fällt der Blick auf wunderschöne Blumenarrangements sowie allerlei Dinge, die den Alltag verschönern und so manches Lächeln auf Gesichter zaubern. Über all dem schwebt an der Stirnseite, weithin sichtbar, der, um den sich alles dreht: der Glücklichmacher. Das bekannte Bild mit dem Jungengesicht, auf dem sich die Schmetterlinge tummeln, ist das Logo von Gabi Neubert. Sie ist die Inhaberin des Ladens „Glücklichmacher“. Und Menschen glücklich machen, das liegt Neubert am Herzen.