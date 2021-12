Adventskalender – Wir öffnen Türen : Wo Frauen im Mittelpunkt stehen

Kempen Mit unserem Adventskalender öffnen wir jeden Tag eine Tür zu Gastronomie und Einzelhandel. Hinter Türchen Nummer 3: Wehmeyer Wäsche, Mieder und Bademoden an der Judenstraße 3 in Kempen.

Bei Wehmeyer Wäsche, Mieder und Bademoden an der Judenstraße 3 in Kempen steht die Frau im Mittelpunkt. Wie es der Name schon verrät, dreht sich an dieser Adresse alles um das, was unter der Kleidung, in der Nacht sowie am Strand und im Schwimmbad getragen wird – und zwar in erster Linie von Frauen. Zwar gibt es auch ein kleines Segment Herrenunterwäsche, aber der Schwerpunkt liegt bei den Damen.