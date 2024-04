Tierheim Nettetal Prachtrosella Charly sucht ein neues Zuhause

Charly ist ein wunderhübscher Prachtrosella. Allerdings ist man sich im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich nicht sicher, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Charly lebt seit zwei Wochen im Tierheim. Gefunden wurde der Vogel in Kaldenkirchen. Charly sucht nun andere Prachtrosellas als Kumpel. Sie sollen nicht mit anderen Sittichen gehalten werden, sondern nur mit ihresgleichen. Rosellas brauchen eine große Voliere, in der sie fliegen können, da sie schnelle und ausdauernde Flieger sind. Ab Mitte Mai wäre eine Haltung in einer Außenvoliere möglich. Telefon Tierheim: 02153 3785.