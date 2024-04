Grefrath Lange Warteliste für Schwimmkurse bei der DLRG

Ein Höhepunkt im Vereinsleben war die Teilnahme eines Mitglieds der Behinderten-Schwimmgruppe an den Special Olympics World Games in Berlin. Simon Rupp belegte dort in drei Schwimmstilen die ersten Plätze und konnte sogar eine Medaille mit nach Hause bringen. DLRG-Ortsguppenleiter Thomas Türk war bei den World Games auch als Trainer verpflichtet.