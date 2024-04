Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich Wo man in der Region in den Mai tanzen kann

Wer in diesem Jahr in den Mai tanzen will, sollte sich rechtzeitig informieren und Karten besorgen. Denn die Partys sind beliebt, die Veranstaltungen häufig ausverkauft, so dass an der Abendkasse oft keine Karten mehr erhältlich sind. In Kempen beispielsweise lädt die St.-Marien-Schützenbruderschaft Hüskes Krone Schmalbroich lädt für Dienstag, 30. April, auf den Kartoffelhof Birmes, Vorster Straße 198, ein. Los geht die Party um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei den Mitgliedern der Bruderschaft sowie bei Schreibwaren Beckers und bei der Medien- und Serviceagentur Bildstein an der Engerstraße in Kempen. Sollten an der Abendkasse noch Karten erhältlich sein, kostet der Eintritt dann 12 Euro.