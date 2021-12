Schulneubau auf Sportplatz in Kempen : Bürger wollen Unterschriften gegen Sportplatz-Bebauung sammeln

Kempen Auf dem Ludwig-Jahn-Sportplatz in Kempen soll ein neues Gebäude für die Gesamtschule errichtet werden. Über das Vorhaben wurde monatelang gestritten. Zwei Kempener lassen nicht locker: Sie wollen ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen.

Doch zwei Kempener lassen nicht locker: Gisela Ditzen und Georg Lüdecke wollen ein Bürgerbegehren in die Wege leiten, um die Bebauung des Sportplatzes zu verhindern. In ihrer Begründung nennen sie viele Punkte, über die schon gestritten wurde, etwa dass der Sportplatz zentral und in optimaler Entfernung für alle weiterführenden Schulen liege. „Ja, aber die Bebauung ist für die Entwicklung der Schullandschaft wichtig und die Alternative des neuen Sportzentrums für alle in Kempen Sporttreibenden einschließlich der Schulen eine Verbesserung“, hält die Stadtverwaltung dagegen.