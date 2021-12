Adventskalender – Wir öffnen Türen : Schlüsseldienst und Schusterei an der Jakob-Krebs-Straße 8 in Anrath

Gökhan Özel ist Schuster und repariert Schuhe und Reitstiefel. Foto: Norbert Prümen

Serie Anrath Mit unseren Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 8: der Schlüsseldienst an der Jakob-Krebs-Straße 8 in Anrath.

Gleich zwei Gewerke sind an der Jakob-Krebs-Straße 8 in Anrath in einem Ladenlokal vereint: Gökhan Özel, der eine Schlosserlehre ablegte und zudem die Ausbildung zum Schuster absolvierte, führt dort den Schlüsseldienst Anrath – inklusive Schusterei. Vor sechs Jahren übernahm er die beiden Bereiche, wobei es das Geschäft als solches schon 23 Jahre in Anrath gibt.

Der Schwerpunkt liegt mittlerweile auf dem Schlüsseldienst. „Die Schusterei ist in den vergangenen drei Jahren immer weniger geworden – mit einer Ausnahme. Ich repariere sehr viele Reitstiefel mit Reißverschluss. Das hat sich in Reiterkreisen herumgesprochen“, sagt Özel. Ob nun aber die Schuhreparatur als solche oder neue Absätze, rund um den Schuh ist er genauso der Fachmann wie für die Schlüssel. Özel bietet einen 24-Stunden-Notdienst an. Wer seine Telefonnummer wählt, wenn es Probleme mit einer Tür gibt, kann sich sicher, ihn persönlich am Telefon zu haben. Türöffnungen jedweder Art sind kein Problem für ihn. Ob der Schlüssel abgebrochen ist oder jemand gar den Schlüssel vergessen oder verloren hat und nicht mehr in die Wohnung kommt: Özel löst das Problem. Auch der Einbau von Sicherheitsprodukte gehört zum Angebot. Er leistet den Service rund um die Tür inklusive Sicherheitsschlössern und –zylindern. Beschläge, Griffe, sogar Zimmerschlüssel aus den 50er und 60er Jahren finden die Kunden bei ihm. Schlüssel können natürlich auch nachgemacht werden. Özel baut zudem Tresore nach Versicherungs- und Gesetzesvorgaben ein. Eine Auswahl finden die Kunden im Ladenlokal.

Wenn man einen Gürtel, ein Portemonnaie, einen Schlüsselanhänger, ein Türschild, einen Stempel oder einen Briefkasten braucht – alles ist an der Jakob-Krebs-Straße 8 zu finden, außerdem Produkte der Schuhpflege, Schnürsenkel, Einlegesohlen für geplagte Füße und Schuhspanner. Und dank einer neuen Maschine kann Özel auch Lederprodukte wie Trensen und weiteres Zubehör aus dem Reitsport wie auch Hundeleinen reparieren. Zudem will er ab dem kommenden Jahr Hundegeschirre und Leinen auf Maß anfertigen.