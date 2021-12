Adventskalender – Wir öffnen Türen : „Kempener Rose“ an der Judenstraße 11

Kempen, Türchen Nummer 11 Kempener Rose Barbara Sukatsch Foto: Norbert Prümen

Serie Kempen Mit unserem Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 11: Die „Kempener Rose“ an der Judenstraße 11 in Kempen.

Wenn es etwas Besonderes sein soll, dann ist die „Kempener Rose“ an der Judenstraße 11 die richtige Anlaufstelle. Barbara Sukatsch hat ein Händchen für schöne Dinge. Wenn ein besonderes Fest ins Haus steht, sei es eine Hochzeit, eine Taufe, ein Geburtstag oder ein wichtiger Firmenevent, dann kommt es nicht nur darauf an, dass die Location mit Bedacht gewählt wird und Essen sowie Trinken stimmen. Zu allem gehört auch eine abgestimmte Tischdekoration, die hundertprozentig zum Anlass passt und den Tag zu etwas ganz Besonderem macht.

Zumal diese Deko auch langfristig noch eine Erinnerung sein kann. Genau hier kommt Barbara Sukatsch ins Spiel. Sie setzt ihre Fähigkeiten in der Gestaltung ein. „Ein jeder kann mich ansprechen. Ich gehe auf die Wünsche der Kunden ein und habe selber viele Ideen, die ich auf Wunsch gerne mit einbringe. Mir fällt immer etwas ein, egal für welche Festlichkeit“, sagt Sukatsch. Aber nicht nur hier zeigt sie ihren grünen Daumen. Zu ihrem Angebot gehören auch Kräuter. Dabei bietet sie nicht nur die üblichen bekannten Kräuter an, sondern auch ausgefallene Gewächse, wie unter anderem Ananassalbei oder Jiagulan, als das Kraut der Unsterblichkeit bekannt.

Dazu gibt es von ihr entsprechende Pflegeanleitungen und Tipps zur Nutzung. Zum Beispiel kann aus der Zitronenverbene eine Kräuterlimonade für Kinder hergestellt werden. Ein beliebtes Geschenk sind die Kräuterkisten. Gartenzubehör rundet den Sektor Blumen und Pflanzen ab. In ihrem Ladenlokal sind zudem jede Menge Dinge zu finden, die das Leben einfach schöner machen und ein Zuhause zu einem persönlichen Daheim verwandeln. Dazu gehören auch Kleinmöbel.

Das Ladenlokal mit dem klangvollen Namen vereint Landhausstil, Vintage, Kunsthandwerk und Wohntrends. Die Patchworkdecke ist genauso zu finden, wie die edle Edelstahllampe oder die ausgefallene Vase. Wer auf der Suche nach etwas Besonderem ist, der wird unter Garantie fündig und das sowohl für die Wohnung als auch für den Garten oder Balkon. Aktuell lohnt sich ein Einkauf besonders, da auf Weihnachtsartikel 30 und alle weiteren Produkte 20 Prozent Rabatt locken.