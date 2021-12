Adventskalender – Wir öffnen Türen : Haushaltswaren Gartz an der Virmondstraße 15 in Neersen

Serie Neersen Mit unserem Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 15: Haushaltswaren Gartz an der Virmondstraße 15 in Neersen.

Edles Porzellan wetteifert in den hohen Regalen um die Blicke der Kunden. Ein Stückchen daneben sind Glaswaren zu sehen, dahinter geht es praktisch zu: Backformen, Pfannen, Wasserkocher, Töpfe und weiteres Haushaltszubehör stehen für die täglichen Dinge des Lebens. Da gibt es den Löffel, um Flaschen optimal zu entleeren, genauso wie den ausziehbaren Abtropfer für die Spüle, auf dem stilvoll Spülbürsten, Sodaflaschen und Co. trocknen können. Witzige Taschen, Schlüsselanhänger und Portmonees zieren einen Verkaufsständer, in einem Korb liegen Einkaufsshopper. Servietten mit weihnachtlichen Motiven gehören ebenso zum Sortiment wie Leuchtmitteln, Batterien, Verlängerungskabel, Schrauben, Dübel, Mehrfachsteckdosen, Handwerksarbeitsmaterial und Gartengerätschaften. Jede Ecke ist ausgenutzt. Auf 80 Quadratmetern Verkaufsfläche treffen an der Virmondstraße 15 in Neersen Haushalts- und Eisenwaren sowie Porzellan zusammen. Eine ungewöhnliche Kombination, die im Kreis Viersen ihresgleichen sucht. „Früher war diese Kombination des Öfteren anzutreffen, aber inzwischen sind wir im Kreis Viersen die einzigen“, sagt Thomas Gartz vom Haushalts-, Eisenwaren- und Porzellan-Unternehmen Egidius Gartz. Sein Vater Egidius war es, der 1954 das Unternehmen gründete. Damals allerdings an der Virmondstraße 20. Elf Jahre später erfolgte der Umzug an die aktuelle Adresse. Aber nicht nur das Erdgeschoss birgt Waren: Der Keller ist der Ort der Schrauben, Muttern und Co., die bei Edi, wie die Neersener das Ladenlokal nennen, sogar einzeln zu kaufen sind. Wer den Waschmaschinenschlauch zum Verlängern mit Vater- und Mutterteil sucht, wird ebenfalls fündig, und wer ein elektronisches Schloss ohne Schlüssel benötigt, das sich selbst sperrt, ist bei Gartz ebenfalls an der richtigen Adresse. Denn Gartz ist auch der Fachmann für die Schlüssel. Er hat an der Virmondstraße 15 einen Schlüsselservice. Auf der handbetriebenen Schlüsselmaschine von 1953 schneidet Thomas Gartz wie einst sein Vater Chubbschlüssel. Daneben geht es allerdings mit der elektrischen Variante moderner zu.