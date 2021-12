Adventskalender – Wir öffnen Türen : „Tendenza – Mode für die starke Frau von heute“ an der Hubertusstraße 13 in Willich

Schiefbahn, Türchen Nummer 13, Tendencia Foto: Norbert Prümen

Serie Schiefbahn Mit unserem Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 13: „Tendenza – Mode für die starke Frau von heute“ an der Hubertusstraße 13 in Schiefbahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wenn jemand sagt, Bekleidung für starke Frauen sei unmodisch, langweilig und unattraktiv, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Christa und Kerstin Goertz zeigen nämlich an der Hubertusstraße 13 in Schiefbahn mit „Tendenza – Mode für die starke Frau von heute“ wie attraktiv und schick Mode für „Frauen mit echten Kurven“ – so beschreibt es das Mutter-Tochter-Team – aussehen kann. Auf rund 100 Quadratmeter Fläche mit Wohlfühlambiente trifft Frau auf ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an vielfältiger und abwechslungsreicher Mode in den Größen 42 bis 56+.

Über 25 verschiedene Marken namhafter Labels sind erhältlich. Ob sportlich, gemütlich, alltagstauglich für das Berufsleben oder chic und ausgefallen für besondere Anlässe – für jeden Bereich gibt es die passenden Outfits. Dazu kommen die passenden Accessoires in Form von Gürteln, Taschen und Co. Fundierte und ehrliche Beratung wird bei „Tendenza“ groß geschrieben.

Mutter und Tochter sind ein perfektes Team und das seit 19 Jahren. Die Seniorchefin ist gelernte Einzelhandelskauffrau und träumte schon immer von einem eigenen Ladenlokal. Die Juniorchefin ist gelernte Damenschneiderin und Diplom-Modedesignerin. Gemeinsam wagten sie sich damals an die Realisierung mit einem gerade einmal 40 Quadratmeter großen Ladenlokal in Schiefbahn.

Der erste Umzug in größere Räumlichkeiten folgte und seit sieben Jahren ist man an der Hochstraße 13 zuhause – mit einem Eingang ohne Stufen, was den beiden sehr wichtig ist. „Tendenza“ hat aber noch ganz besondere Angebote, die die Kreativität von Christa und Kerstin Goertz widerspiegeln. Wer bei „Tendenza“ einen Schal oder eine Mütze kauft, der erwirbt ein handgefertigtes Unikat. Christa Goertz strickt die Produkte nämlich. Außerdem stellt sie individuellen Schmuck her. Für Taschenunikate zeichnet sich Kerstin Goertz aus. Sie bemalt Taschen.