Handball : Emily Siebenmorgen hat mit St. Tönis noch viel vor

Emily Siebenmorgen steigt hoch und trifft. Foto: Wolfgang Topel

St. Tönis Die 18-Jährige Handballerin ist in der A-Jugend der Kopf des Angriffspiels und hat in der Jugend-Bundesliga Luft geschnuppert. In der kommenden Saison spielt sie bei den Frauen und hat ein ehrgeiziges Ziel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis bestreitet am Sonntag (11.30 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) ihr letztes Spiel im Jahr 2021, Gegner in der Nordrheinliga ist der SC Bottrop. Für Spielmacherin Emily Siebenmorgen waren die Qualifikationsspiele zur Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) und die drei Begegnungen in der höchsten Spielklasse das Highlight des Jahres.

Vor inzwischen sieben Jahren wechselte die gebürtige Krefelderin Emily Siebenmorgen vom SSV Gartenstadt zur Turnerschaft St. Tönis. „Meine Mannschaft hatte sich damals aufgelöst, Daria Komander hatte mich kontaktiert und mir ihr Interesse signalisiert, dass ich nach St. Tönis kommen sollte“, erinnert sich Siebenmorgen. Da sie dem Handballsport leistungsorientiert nachgehen wollte, entschied sie sich für den Wechsel. „Wir haben Jahr für Jahr Erfolge einfahren können. Und heute spiele ich mit einigen Spielerinnen schon seit der D- bzw. C-Jugend erfolgreich zusammen“, sagt die Spielmacherin zufrieden.

In den vergangenen beiden Jahren konnte sich die weibliche A-Jugend unter Coach David von Essen für die Jugend-Bundesliga qualifizieren. „Als kleiner Verein gegen die Nachwuchsmannschaften aus der Frauen-Bundesliga zu spielen, ist einfach ein unglaubliches Erlebnis“, sagt Emily Siebenmorgen. Auch in diesem Jahr konnten sie gegen eine der besten Jugendmannschaften der vergangenen Jahre antreten: Bayer Leverkusen. Der Klub hat sich seit 2013 jedes Jahr für das Final Four um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft qualifiziert. „Wir haben uns in der Begegnung sehr gut und sehr teuer verkauft“, erinnert sich „Eme“, wie sie von ihren Mitspielerinnen gerufen wird. Aber auch die Auswärtsspiele und die vielen Erlebnisse in der Jugend-Bundesliga seien Highlights und Erinnerungen, die man keiner Spielerin mehr nehmen könne.

David von Essen schätzt Emily Siebenmorgen sehr. „Sie ist bei uns der Kopf des Angriffsspiels. Sie ist vor allem durch ihr dynamisches eins gegen eins sehr wichtig“, sagt der Coach. Für den Rest der Saison habe vor allem der Aufstieg der 2. Mannschaft höchste Priorität. „Den wollen wir auf jeden Fall realisieren, um den Abstand zur 1. Mannschaft zu verringern“, sagt Siebenmorgen. „Deshalb werde ich dort auch immer wieder spielen. Zudem möchten wir natürlich eine erfolgreiche Saison mit der A-Jugend in der Nordrheinliga spielen, schließlich ist es für mich und weitere Spielerinnen wie zum Beispiel Neele Brandt oder Kyara Balve unser letztes Jugendjahr.“