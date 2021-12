SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen : Udo Schiefner wird Vorsitzender im Verkehrsausschuss

Kempen Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, übernimmt den Vorsitz des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags. Mobilität sei die Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land, sagt der Kempener.

Der Kempener Udo Schiefner , SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, ist am Mittwoch von den Mitgliedern des Verkehrsausschusses des Bundestags zu ihrem Vorsitzenden gewählt worden. Der 62-Jährige übernimmt damit zum zweiten Mal in Folge den Vorsitz eines Ausschusses im Bundestag .

Nach dem Untersuchungsausschuss Pkw-Maut der letzten Legislaturperiode leitet er nun in den kommenden vier Jahren einen der großen ständigen Ausschüsse des Parlaments. Dabei wolle er die Tradition guter und sachorientierter Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und mit der Bundesregierung engagiert fortsetzen, teilte Schiefner am Mittwoch mit.

Die Arbeit des Ausschuss für Verkehr betrifft alle, denn täglich sind Millionen von Menschen in Deutschland unterwegs: beruflich, privat, in der Stadt, auf dem Land, regional und über die Landesgrenzen hinaus. Für den Kempener ist deshalb Mobilität ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge und die Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land.