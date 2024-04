Schlechtester Wert, der bisher bei einer Standortanalyse gemessen wurde Kein gutes Zeugnis der IHK für Grefrath

Im Jahr 2023 war die Zahl der Arbeitslosen in Grefrath rund 22 Prozent geringer als noch vor zehn Jahren. Und: Die für den Einzelhandel relevante Kaufkraft liegt in Grefrath mit einem Wert von 100,5 in etwa auf dem Niveau des bundesdeutschen Durchschnitts (100). Nicht besorgniserregend sei die Tatsache, dass Grefrath Kaufkraft an die umliegenden Kommunen verliere, so Werkle, da bei einer Gemeinde in der Größe von Grefrath naturgemäß mehr Menschen aus- statt einpendeln.