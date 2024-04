Preis für Kempener Schülerinnen Thomaeum-Abiturientinnen mit Otto-Wels-Preis ausgezeichnet

Der Otto-Wels-Preis wird von der SPD-Fraktion im Bundestag an Schülerinnen oder Schüler verliehen, die mit Projekten an den Holocaust erinnern und sich damit auseinander setzen. Jedes Jahr sind Menschen zwischen 16 und 20 Jahren dazu aufgerufen, Projekte, Kampagnen und Beiträge vorzustellen, die zeigen, wie sie in ihrem Lebensumfeld Antisemitismus begegnen.