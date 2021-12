Handball-Oberliga : TV Oppum erwartet den Spitzenreiter Bergischer HC II

Krefeld Das ist ein ganz schöner Brocken zum Abschluss des Jahres. Derweil fährt Klassenkamerad Adler Königshof zum Tabellennachbar in der Handball-Oberliga nach Geistenbeck. Auch nicht leicht, stöhnen die Gäste.

(maha) Heute Abend (20 Uhr, Sporthalle Mülfort) gastieren die Adler aus Königshof zum letzten Meisterschaftsspiel des Jahres beim TV Geistenbeck. Der TV Oppum empfängt am Samstag (20 Uhr, Sporthalle Scharfstraße) Tabellenführer Bergischer HC II. In der Verbandsliga absolvieren Adler Königshof II am Samstag zu Hause gegen den TSV Kaldenkirchen und die Turnerschaft St. Tönis am Sonntag gegen die Turnerschaft Lürrip ihre letzten Spiele in 2021.