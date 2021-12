Neue Fälle im Altenheim in Oedt : 1314 Menschen im Kreis Viersen mit Corona infiziert

Im Kreis Viersen sind aktuell 1314 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag, 16. Dezember, 135 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 1314 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 178 in Kempen, 177 in Willich, 145 in Tönisvorst und 55 in Grefrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei neue Fälle meldete der Kreis am Donnerstag aus dem evangelischen Altenzentrum in Oedt, je einen neuen Fall gab es an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst, an der Grundschule in St. Tönis und am Lise-Meitner-Gymnasium in Willich.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 246,9 auf 245,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt laut RKI aktuell bei 250,4.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 39 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sieben von ihnen liegen auf Intensivstationen, zwei werden beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 3,97.

(biro)