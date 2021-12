Adventskalender – Wir öffnen Türen : „Lieblingssachen“ an der Peterstraße 14 in Kempen

Stefanie Schreieck ist das Ambiente, in dem sie und ihr Team Mode verkaufen, sehr wichtig. Foto: Norbert Prümen

Serie Kempen Mit unserem Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 14: „Lieblingssachen“ an der Peterstraße 14 in Kempen.

Von Bianca Treffer

Wie vielfältig Mode sein kann, das zeigt Stefanie Schreieck von „Lieblingssachen“ an der Peterstraße 14. „Wir haben Mode für jede Gelegenheit“, bringt sie es auf den Punkt. Dazu kommen noch in einem kleineren Umfang die beiden Bereiche Deko und Geschenke.

Stefanie Schreieck ist das Ambiente, in dem sie und ihr Team Mode verkaufen, sehr wichtig. Das spiegelt sich in „Lieblingssachen“ auf der ganzen Linie wider. Die Atmosphäre erinnert an die eines Wohnzimmers auf einem Gutshaus. Da ist der rustikal verschnörkelte Kamin an der Wand, über dem ein nostalgischer Spiegel hängt, der wiederum von silbernen Geweihen eingerahmt wird. Die Holzscheite stapeln sich vor dem Kamin, und der gemütliche Sessel steht direkt daneben.

Über dem gewaltigen cremefarbenen Tisch hängt der überdimensionale Kronleuchter und verbreitet ein strahlendes Licht. Die Wände in Stein- sowie Holzoptik fügen sich harmonisch ein, und die Theke mit Kasse ist ein Teil des Ganzen. Insbesondere die Herren mögen das Ambiente, wenn sie auf ihre Frauen warten, die mit dem Arm voller Bekleidungsstücke in den Umkleidekabinen verschwinden.

Modisch geht es breit gefächert zu. Zum Angebot gehört die elegante schwarze Bluse mit Schleife genauso wie der pinke Pullover mit dem Aufdruck „peace“. Der plüschig warme Mantel ist neben der coolen Lederjacke anzutreffen, und kuschelig warme Schals, die man sich gleich mehrmals um den Hals schlingen kann, fehlen ebenso wenig. Der modische Renner sind dabei die Jogpants. „Das Tolle an ihnen ist die Kombinationsfähigkeit“, sagt Stefanie Schreieck. Für jede Situation der passende Look: Mit High Heels und Lederjacke geht es zum Abendevent, mit Sneaker und Bluse ins Büro. Kommt der Oversize-Pullover dazu, ist das Outfit für die Couch perfekt. Ebenfalls ein must have sind die überlangen, karierten Flanellhemden sowie Strickjacken in sämtlichen Formaten. Besonders beliebt: Die langen Varianten. „Bei uns findet eigentlich jedes Frauenalter etwas Modisches für sich“, sagt Stefanie Schreieck, die seit acht Jahren mit ihren Ladenlokal „Lieblingssachen“ das Bild von Kempen mitprägt.