Politik in Kempen SPD scheitert mit Antrag auf Verkleinerung des Stadtrates

Aktuell hat der Stadtrat 50 Mitglieder in sieben Fraktionen und zwei einzelne Stadtverordnete ohne Fraktionsstatus. Auf dem Papier sollte das höchste politische Gremium der Stadt lediglich 40 Mitglieder haben. Bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 gewann die CDU in sämtlichen 20 Wahlkreisen die Direktmandate. Die übrigen Ratsmitglieder kamen über die Listen ihrer Parteien in den Stadtrat, zudem gab es einige so genannte Überhangmandate.