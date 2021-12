Infektionsgeschehen im Kreis Viersen : Zahl der Corona-Toten steigt weiter

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind erneut zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Wie der Kreis am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um eine 86-jährige Frau aus Viersen und eine 66-jährige Frau aus Schwalmtal. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen auf 335.

Kreisweit wurden am Mittwoch 92 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten 1317 Personen als infiziert – davon 180 in Kempen, 176 in Willich, 139 in Tönisvorst und 63 in Grefrath. Neue Fälle meldete der Kreis auch aus Schulen: Je einen Corona-Fall gab es in Kempen an der Grundschule Wiesenstraße und an der Astrid-Lindgren-Schule und in Tönisvorst am Michael-Ende-Gymnasium, zwei Fälle gab es an der Schule an der Dorenburg in Grefrath.