Adventskalender – Wir öffnen Türen : „Frauenzimmer“ am Obertor 1 in Oedt

Simone Zartingen bietet im „Frauenzimmer“ am Obertor 1 in Grefrath-Oedt Schönes und Ausgefallenes an. Foto: Norbert Prümen

Oedt Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Den Auftakt macht das „Frauenzimmer“ am Obertor 1 in Oedt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wer die Ladentür am Obertor 1 in Oedt öffnet, der betritt nicht nur das Tabak- und Schreibwarengeschäft Zartingen und die Post, sondern auch das „Frauenzimmer“ von Simone Zartingen. Wer in die beiden hinteren Räume des Ladens geht, findet dort eine große Auswahl schicker Damenmode für jeden Geldbeutel. „Wir haben bekannte Marken dabei und auch eher unbekannte Labels, die preislich günstiger sind“, sagt Simone Zartingen. Doch egal, in welcher Preisstufe – schön und individuell ist alles.

Da gibt es den warmen Pullover genauso wie die ausgefallene Bluse und die modische Jeans. Will man trocken und geschützt durch die nasse Jahreszeit kommen, hilft die funktionale und elegante Outdoorbekleidung einer dänischen Firma samt passender wasserfester Boots. Accessoires wie Schals, Mützen, Gürtel und Taschen fehlen ebenfalls nicht.

Das Tabak- und Schreibwarengeschäft in Oedt besteht bereits seit 1969. Vor acht Jahren kam das „Frauenzimmer“ dazu. „Es war damals eine spontane Idee von mir. Ich wollte es einfach ausprobieren, wie ein wenig Mode in Oedt angenommen werden würde“, erinnert sich Zartingen. Sie startete mit einem Kleiderständer und einem gemischten Sortiment von Jeans, Pullovern sowie Sweatshirts – und war überwältigt von der Nachfrage. Die Oedterinnen kamen und kauften ein. Die Modeauswahl, die Zartingen mit viel Herzblut trifft, kommt bestens an.

Im Lauf der Zeit vergrößerte sie den Bereich des „Frauenzimmers“ zweimal. Zartingen setzt unter anderem auf kleine Manufakturen, die Außergewöhnliches anbieten und teilweise sogar nach Kundenwünschen arbeiten, wie die Hutmacherin aus Aachen: Sie macht nicht nur witzige bunte Hüte und Mützen, sondern erfüllt auch individuelle Wünsche. „Meine Kundin sagt mir, was sie möchte, und ich gebe es weiter“, sagt Zartingen.