Mobilität in Kempen Probefahrten mit Lastenrädern kommen gut an

Die Cargobike Roadshow, die im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher

Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS) unterwegs ist, hat auf ihrer Tour durch NRW und Niedersachsen am Donnerstag auch in Kempen Halt gemacht. Die Stadt Kempen ist eine von insgesamt 14 Städten in NRW, die die Roadshow ansteuert. Der Kreis Viersen hatte sich beworben und für Kempen im Ostkreis sowie Schwalmtal-Amern im Westkreis den Zuschlag erhalten.