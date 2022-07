Sonntag ab 16 Uhr : Borussia misst sich mit dem MSV Duisburg und Athletic Bilbao

Foto: dpa/Guido Kirchner 26 Bilder Diese Promis sind bekennende Borussia-Fans

Liveblog Duisburg Am Sonntag nimmt Borussia Mönchengladbach in Duisburg am „Schauinsland-reisen Cup der Traditionen“ teil. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Farke jeweils 45 Minuten lang auf den MSV Duisburg und Athletic Bilbao. In unserem Ticker verpassen Sie nichts.

