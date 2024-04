Freizeit in Kempen Freibad-Saison startet am 1. Mai

In der Sauna- und Wasserwelt Aqua-Sol in Kempen beginnt am Mittwoch, 1. Mai, die Freibad-Saison. Ab dann können Besucherinnen und Besucher bis zum letzten August-Wochenende auch draußen schwimmen. „Unser Team hat in den vergangenen Wochen hart gearbeitet, um den Freibad-Bereich für die neue Saison vorzubereiten“, sagt Michael Bist, Betriebsleiter im Aqua-Sol. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen. Immerhin: In den kommenden Tagen soll es dann doch langsam wärmer werden.