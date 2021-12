Adventskalender – Wir öffnen Türen : Juwelier und Uhrmachermeister Stevens am Markt 4 in Anrath

Juwelier und Uhrmachermeister Stevens am Markt 4 in Anrath

Serie Anrath Mit unserem Adventskalender öffnen wir jeden Tag eine Tür zu Gastronomie und Einzelhandel. Hinter Türchen Nummer 4: Juwelier und Uhrmachermeister Stevens am Markt 4 in Anrath.

„Stevens Juwelier und Uhrmachermeister“ heißt es am Anrather Markt 4 in Anrath. In einem großen, lichtdurchfluteten Raum vereinen sich Präsentation, Beratung, Verkauf und Werkstatt harmonisch miteinander. Nicht nur die Farbgebung in Weiß und sanften Grautönen spricht für sich. Die Raumgestaltung überzeugt. Der Kunde trifft auf elegant gestaltete Präsentationsflächen unter und hinter Glas.