Mit Beamer und Touchscreen Freundeskreis investiert in Technik für die Kempener Stifte

In der Corona-Zeit wurden Tablets angeschafft, doch auf den kleinen Bildschirmen können Seniorinnen und Senioren nicht alles so gut erkennen. Viel besser lassen sich Filme und Fotos auf der großen Leinwand anschauen, die im St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße hängt. Per Beamer sind dort Übertragungen auf Leinwand möglich. Davon wird schon jetzt Gebrauch gemacht, und besonders freut man sich im St.-Peter-Stift auf die Fußball-Europameisterschaft im Sommer: Dann sollen die Spiele auf Leinwand übertragen werden.