Fußball-Oberliga : Mit Iouannis Alexiou kehrt gegen TuRU Erfahrung zurück

St. Tönis Teutonia St. Tönis ist den eigenen Ansprüchen in dieser Saison bislang nur allzu selten gerecht geworden. Am Samstag bietet sich dem FußballOberligsiten gegen TuRU Düsseldorf jedoch die Chance, das Jahr wenigstens versöhnlich abzuschließen.

In der Fußball-Oberliga steht der finale Spieltag dieses Jahres vor der Tür. Für Teutonia St. Tönis also die letzte Gelegenheit, im Tabellenkeller für eine etwas komfortablere Situation zu sorgen, bevor es am 20. Februar 2022 mit dem Heimspiel gegen Ratingen 09/14 weiter geht. Mit 17 Punkten rangiert Trainer Josef Cherfi mit seiner Mannschaft nach 15 absolvierten Spielen auf dem 14. Tabellenplatz der 23 Mannschaften umfassenden Liga. Der Vorsprung auf Rang 20 beträgt allerdings nur vier Punkte, so dass die Lage nach diesem Spieltag durchaus noch einmal brenzliger werden kann. Um so wertvoller erweist sich im Nachhinein der erkämpfte Sieg beim FC Kray am vorletzten Spieltag. Am Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Teutonen TuRU Düsseldorf. Die Landeshauptstädter behaupteten sich am letzten Spieltag, an dem die Teutonen spielfrei waren, mit 2:0 gegen Kray und rangieren mit einer mehr ausgetragenen Partie fünf Punkte vor den Hausherren. Also durchaus ein Gegner gleicher Kragenweite, dem aber nur mit einer erneuten kämpferischen Leistung beizukommen zu sein wird.