Hallenhockey-Bundesliga : CHTC will mit beiden Teams Klassenerhalt feiern

Phillip Jansen (am Ball im weißen Trikot) und seine Kameraden in der Abwehr müssen diesmal Tim Herzbruch in den Griff kriegen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sowohl den Damen als auch den Herren bieten sich an diesen beiden letzten Spieltagen des Jahres dazu jeweils zwei Möglichkeiten. Beide spielen am Freitag daheim gegen Uhlenhorst Mülheim und am Samstag bei Blau-Weiß Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Zum Abschluss des Hockeyjahres 2021 empfangen die Crefelder Teams Uhlenhorst Mülheim und treten bei Blau-Weiß Köln an. Besonders gegen die individuell hochwertig besetzten Mülheimer sind die Defensivreihen des Crefelder HTC gefordert. Am Freitagabend sind um 18 Uhr die Mülheimer Damen zu Gast in der Glockenspitzhalle, ehe um 20 die Herrenpartie angepfiffen wird. Bereits tags darauf finden die Duelle der Damen und Herren bei Blau-Weiß Köln statt.

In Timm Herzbruch spielt der beste Torjäger. Er traf in dieser Saison bereits 31mal, alleine siebenmal davon im hochklassigen Hinspiel gegen den CHTC, für die Mülheimer. Somit ist die Abwehrreihe Linus Michler, Max van Laak, Phillip Jansen und Timo Kossol besonders gefordert. „Timm Herzbruch kann man nur im Verbund verteidigen und ihn bereits bei der Ballannahme unter Druck setzen, damit er sein Tempo nicht aufnehmen kann. Ihn ganz raus zu nehmen, ist aber unmöglich, dafür ist er einfach zu gut. Zudem haben sie noch Malte Hellwig und weitere starke Leute. Die Ecken sind brandgefährlich, die beste Eckenabwehr ist es, so wenig Strafecken wie möglich zuzulassen,“ sagt Phillip Jansen. Sein Team kann mit einem Sieg am Wochenende den Klassenerhalt bereits vorzeitig sichern. Im Hinspiel unterlag der CHTC nach toller Leistung mit 9:11.

Blau-Weiß Köln konnte bisher erst einen Saisonsieg holen, ist aber ein unangenehmer Gegner. „Die Jungs machen einen sehr fokussierten Eindruck, es wird auch eine Frage der Kraft nach den anstrengenden Doppelspieltagen. Wir wollen gegen Mülheim natürlich gut auftreten, aber der Fokus liegt schon eher auf dem Samstag, da wollen wir den Ligaverbleib schon klar machen,“ erklärt Matthias Mahn.