Adventskalender – Wir öffnen Türen : Willicher Buchhandlung an der Grabenstraße 12 in Willich

Sabrina Jäger berät die Kunden in der Willicher Buchhandlung. Foto: Norbert Prümen

Serie Willich Mit unserem Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 12: Die Willicher Buchhandlung an der Grabenstraße 12.

Draußen ist es nasskalt und ungemütlich, drinnen ist es warm und kuschelig. Was gibt es da Schöneres, als in einem Buch zu schmökern? Ob spannender Krimi, Liebesroman, etwas Historisches, win packender Psychothriller oder der Bildband zum Reisewunschziel. Egal, was gelesen werden soll: Die Willicher Buchhandlung an der Grabenstraße 12 hat das passende Lesematerial. „Herbst und Winter sind eindeutig die Hochzeiten zum Lesen. Denn gerade zum Herbst kommen viele Neuerscheinungen auf den Markt“, sagt Sabrina Jäger von der Willicher Buchhandlung.

Der neue Krimi von Ken Follett ist so gerade herausgekommen wie auch das neue Werk von Sebastian Fitzek. Bruce Springsteen und Barack Obama haben gemeinsam an einem Buch gearbeitet, und die Harry-Potter-Fans können sich auf eine Sonderausgabe des ersten Bandes mit jeder Menge Extras freuen. Auch für die jüngsten Leser und das Vorlesealter gibt es jede Menge neue Literatur. Weit über tausend Medien sind es insgesamt, die, übersichtlich angeordnet, in den Regalen der Willicher Buchhandlung zu finden sind. Die Kunden können immer auf fachliche Beratung zurückgreifen, was unter anderem wichtig ist, wenn Bücher verschenkt werden sollen.

Überhaupt wird der Service großgeschrieben. Gewünschtes Buch nicht vorhanden? Kein Problem, es wird direkt bestellt, und selbst im antiquarischen Bereich bemüht sich die Buchhandlung, das gewünschte Werk für den Kunden zu finden. Das Bestellen gilt nicht nur für Bücher, sondern auch für Hörbücher, Musik-CDs und DVDs. Ganz neu ist die „Lesen und Genießen“-Ecke. Bücher treffen auf Weine, Tees, Gewürze, Schokolade und Kleinigkeiten für die Küche. Alles Dinge, die zum Genießen im Alltag gehören. An gemütlichen Leseecken fehlt es der Willicher Buchhandlung auch nicht. Sie sind gekonnt in die Räume integriert und laden zum Verweilen und Anlesen ein. Junge Besucher fühlen sich in der Kinderecke wohl, wo Lese- und Spielmaterial warten.

(tre)