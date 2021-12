Adventskalender – Wir öffnen Türen : Die Schatzinsel an der Hochstraße 16 in St. Tönis

Aline Carnarius führt das Geschäft „Schatzinsel“ in St. Tönis. Foto: Norbert Prümen

Serie St Tönis Mit unserem Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 16: die Schatzinsel an der Hochstraße 16 in St. Tönis.

Woran denkt man bei einer Schatzinsel? In erster Linie an einen Plan, der Hinweise auf einen versteckten Schatz mit wertvollen Gegenständen auf einer einsamen Insel liefert. Einen Plan braucht man indes nicht, um die „Schatzinsel“ in St. Tönis zu finden. Sie liegt unübersehbar an der Hochstraße 16. Schätze gibt es in ihr aber reichlich, denn an dieser Adresse dreht sich alles um den Schmuck und den Ankauf von Gold, Silber und versilberten Produkten.

„Wir sind seit 15 Jahren an der Hochstraße 16 zu Hause, und nicht nur die Tönisvorster wissen uns zu schätzen“, sagt Inhaberin und Geschäftsführerin Aline Carnarius. Die Kunden kommen aus einem Bereich über die Apfelstadt hinaus, um einzukaufen oder zu verkaufen. Denn gerade wenn man Gold, Silber oder versilberte Gegenstände verkaufen möchte, ist Vertrauen die Grundvoraussetzung. „Vielen ist das Putzen des Silberbestecks zu aufwendig. Es liegt in einer Schublade herum. Das gilt ebenso oft für Zahngold oder geerbten Schmuck, der nicht getragen wird und den jemand auch nicht umändern lassen will. Und in so manchem Schrank schlummert die Münzsammlung vor sich hin“, sagt Carnarius. All das kann in der „Schatzinsel“ zu den tagesaktuellen Gold- und Silberpreisen verkauft werden. Wobei der Goldpreis aktuell hoch ist.

Was den Schmuckeinkauf betrifft, führt das Einzelhandelsgeschäft eine große Auswahl mit vielen individuellen Projekten für jedes Portmonee. Silberschmuck, vergoldeter Schmuck, Uhren wie auch Verlobungs- und Trauringe machen das Angebot aus. Dabei werden alle Altersklassen angesprochen. Teenies finden genauso etwas für ihren Geschmack wie Erwachsene oder Senioren. Gravuren gehören ebenso zum Portfolio wie Reparaturen von Schmuck und das Wechseln der Uhrenbatterie. Zudem wird Schmuck nach Wunsch an- oder umgefertigt. Das Team der „Schatzinsel“ nimmt sich für jeden Kunden Zeit und berät ohne Blick auf die Uhr. Wobei es nicht nur die schönen Dinge sind, die die Stammkunden zu schätzen wissen, sondern das gesamte Ambiente, das die „Schatzinsel“ prägt.

