„Wildtiere dürfen nicht beunruhigt werden“ Wo Hunde ohne Leine laufen dürfen – und wo nicht

Hundefreilaufwiesen gibt es beispielsweise in Niederkrüchten (neben der Begegnungsstätte, Oberkrüchtener Weg 42), in Schwalmtal am Buschweg 1 (Nähe Hariksee) oder in Kempen am Ende des Brahmsweges. In Viersen soll am Hohen Busch eine Fläche ausgewiesen werden. Das hat die Politik beschlossen, Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Teilweise bieten auch Hundeschulen und Vereine gemeinsame Spielzeiten auf ihren Flächen an, oft in Gruppen je nach Alter und Größe der Hunde.