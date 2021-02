Biathlon-WM in Pokljuka : Hammerschmidt ersetzt Hettich im Einzel

Maren Hammerschmidt. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Die deutschen Biathletinnen setzen im WM-Einzel am Dienstag auf ein Quartett aus Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angeführt von Franziska Preuß und Denise Herrmann werden die deutschen Biathletinnen im Einzel am Dienstag (12.05 Uhr/ARD und Eurosport) ihre erste Medaille bei der WM in Pokljuka jagen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, werden über die 15 km auch Einzel-Vizeweltmeisterin Vanessa Hinz und erstmals Maren Hammerschmidt bei den Titelkämpfen in Slowenien an den Start gehen.

In die Zuschauerrolle schlüpft indes Janina Hettich, die in der Verfolgung auf dem 34. Platz gelandet war. In den ersten fünf WM-Rennen hatten die DSV-Athleten die Podestplätze verfehlt.

+++++15. Februar 2021+++++

Druck auf die deutschen Biathleten steigt

Die Thüringer Rostbratwürste kamen den gefrusteten deutschen Biathleten gelegen. „Die Köche haben den Grill angeworfen, das war auch mal lecker und eine schöne Abwechslung“, sagte Franziska Preuß. Am Ende der medaillenlosen ersten WM-Woche im slowenischen Pokljuka gab es nach vielen sportlichen Enttäuschungen am Sonntag zumindest noch ein besonderes Abendessen, ehe Preuß nun das ersehnte erste Edelmetall ins Visier nimmt. „Das ist das Ziel, das war immer meine Motivation. Ich bin davon überzeugt, dass ich das drauf habe“, sagte die 26-Jährige am Montag in der Team-Unterkunft in Bled.

Am Ruhetag wollte die Bayerin nach den Plätzen fünf (Verfolgung) und acht (Sprint) Kräfte für das schwere Einzel am Dienstag (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport) sammeln. „Mich würde es einfach mega freuen, wenn der Tag kommt, wo man belohnt wird für die ganze Arbeit, die man investiert“, sagte Preuß. Zweimal war sie in Slowenien schon nah am Podest dran, im dritten Einzelrennen soll es im schweren Klassiker über 15 Kilometer nun endlich gelingen. „So gut in Form war ich noch nie am Höhepunkt“, sagte die ehemalige Staffel-Weltmeisterin. Vor allem dank starker Laufform sieht sie „eine super Ausgangsposition“.

Die DSV-Skijäger stehen nach dem schlechtesten WM-Start seit acht Jahren gehörig unter Druck. Um in den verbleibenden sieben Rennen noch die angepeilten vier bis fünf Medaillen zu holen, ist eine Steigerung notwendig. Die Frauen sind an der Weltspitze dran und liefen im Jagdrennen am Sonntag zu dritt unter die Top acht, die Männer erlebten ihr schlechtestes Sprintrennen überhaupt und konnten in der Verfolgung auch keine großen Schritte nach vorne machen. „Der Schalter ist schnell mal wieder umgelegt“, sagte Preuß über die Herren: „Man darf es nicht aufgeben.“ Und müsse „fröhlich bleiben“.

Sie selbst könne das nun wieder, nachdem sie den Ärger über ihre kleinen Fehler vor allem beim Stehendschießen verarbeitet hat. Dabei helfen Telefonate mit Partner und mittlerweile Ex-Biathlet Simon Schempp oder ihren Neffen. „Da ist Biathlon kein Thema“, sagte Preuß, die als Sechste beste Deutsche im Gesamtweltcup ist. Früher bremsten sie hartnäckige Infekte und Krankheiten immer wieder aus. Durch die strengen Corona-Maßnahmen ist das nun ganz anders. „Das ist mein erster Winter, wo ich beschwerdefrei durchkomme“, sagte sie.

2015 hatte Preuß im Massenstart bereits WM-Silber in Finnland gewonnen. Ihr wurde in jungen Jahren ähnliches Talent bescheinigt wie Laura Dahlmeier, die später Doppel-Olympiasiegerin und siebenmal Weltmeisterin wurde. Erst mit reichlich Verspätung ist Preuß nun doch noch zur Nummer eins im Team aufgestiegen. Auch wenn sich die viermalige Vizeweltmeisterin selbst nicht als Frontfrau sieht und mit diesem Begriff nichts anfangen kann, hat sie Denise Herrmann in Sachen Konstanz überflügelt und kann in allen WM-Rennen antreten.

„Wir sind mannschaftlich vorne dabei, das könnte auch ganz anders aussehen“, sagte Frauen-Cheftrainer Kristian Mehringer. „Leider haben wir die Medaille noch nicht geholt.“ Neben Preuß könnte sich vor allem auch Herrmann, die Vierte im Sprint und Achte in der Verfolgung wurde, in das Rennen um Einzel-Edelmetall einschalten. Im Vorjahr hatte die Sächsin das Weltcup-Rennen auf der Pokljuka erstmals in ihrer Karriere mit 20 Treffern bei 20 Schüssen überlegen gewonnen. „Ich hoffe, das ist ein gutes Omen“, sagte Herrmann. Außerdem ist in Vanessa Hinz auch die aktuelle Einzel-Vizeweltmeisterin am Start.

Foto: dpa/Sven Hoppe 14 Bilder Biathlon WM 2021: der Zeitplan

+++++14. Februar 2021+++++

Biathletinnen trotz verpasster Medaille zufrieden – Eckoff holt drittes Gold

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Biathlon-WM 2021: die Favoriten auf Medaillen

Biathletin Franziska Preuß ist bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka in der Verfolgung als beste Deutsche auf Rang fünf gelaufen. Die 26-Jährige leistete sich am Sonntag zwei Fehler und hatte am Ende 49,3 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Tiril Eckhoff, die sich nach der Mixed-Staffel und dem Sprint bereits ihr drittes Gold sicherte. Damit konnten Preuß & Co. den schlechtesten deutschen WM-Start seit 2013 nicht verhindern. Erstmals seit acht Jahren blieb das deutsche Team nach dem ersten Wochenende ohne Medaille.

Silber ging an die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, Bronze sicherte sich die Französin Anais Chevalier-Bouchet. Die fehlerfreie Vanessa Hinz lieferte als starke Sechste ihr bestes Saisonresultat ab, Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann wurde nach drei Strafrunden Achte, Janina Hettich lief auf Rang 34.

Jacquelin mit Wahnsinns-Schießen zu Gold – Deutsche Männer enttäuschen erneut

Nach ihrem historischen Sprint-Debakel haben die deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka kaum Wiedergutmachung betrieben. In der Verfolgung über 12,5 Kilometer landete Arnd Peiffer am Sonntag nach vier Schießfehlern nur auf dem 20. Platz. Der Sprint-Olympiasieger war von Rang 36 gestartet und konnte sich nicht entscheidend nach vorne arbeiten. Der Rückstand des 33-Jährigen aus dem Harz betrug 2:58,0 Minuten.

Der Franzose Emilien Jacquelin verteidigte seinen Verfolgungs-Titel in sensationeller Manier mit mehreren Schnellfeuereinlagen. Ohne Strafrunde wurde der 25-Jährige erneut Weltmeister und setzte sich mit 7,3 Sekunden Vorsprung vor dem Schweden Sebastian Samuelsson (0 Fehler) durch. Bronze ging an den Norweger Johannes Thingnes Bö (2). Jacquelin war als Dritter gestartet.

Nach schlechten Leistungen am Schießstand wurde Benedikt Doll (6) 31., Johannes Kühn (7) schaffte es nur auf Platz 41. Erik Lesser hatte als 66. des Sprints sogar die Qualifikation für das Jagdrennen der besten 60 verpasst. Im Sprint hatten die Skijäger am Freitag das schwächste Ergebnis ihrer WM-Geschichte abgeliefert und waren schon vor dem Start am Sonntag ohne Chance auf Podestplätze.

+++++13. Februar 2021+++++

Herrmann verpasst Bronze im Sprint knapp – Eckhoff siegt

Denise Herrmann hat die erste deutsche Medaille bei der Biathlon-WM in Pokljuka/Slowenien knapp verpasst. Die 32-Jährige sorgte mit dem undankbaren vierten Platz für das bislang beste deutsche Ergebnis der Titelkämpfe, zum ersehnten ersten Edelmetall fehlten im Sprint über 7,5 km letztlich aber acht Sekunden. Ein Fehler im Stehendschießen kostete Herrmann bei böigem Wind und Eiseskälte die Goldmedaille.

"Ich bin zufrieden mit dem Rennen, wäre aber schon auch gerne aufs Podium gelaufen", sagte die Oberwiesenthalerin in der ARD: "Vierter beim Großereignis wird man sehr ungern." Auf die fehlerfreie Siegerin Tiril Eckhoff fehlten der Oberwiesenthalerin letztlich 22,3 Sekunden. Die Norwegerin holte in 21:18,7 Minuten vor der Französin Anais Chevalier-Bouchet (1 Strafrunde/+12,0 Rückstand) und der überraschend starken Hanna Sola (0/+14,4) aus Belarus ihren vierten Sprintsieg in Serie.

Auch die anderen deutschen Athletinnen büßten nach fehlerfreiem Liegendschießen stehend alle Medaillenchancen ein. Die hochgehandelte Franziska Preuß (1/+50,4) verschaffte sich als Achte zumindest eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag (15.30 Uhr/ARD und Eurosport). Vanessa Hinz (1/+1:08,5) egalisierte mit Rang zwölf zum Höhepunkt ihr bestes Saisonergebnis, Janina Hettich (2/+1:52,2) kam nicht unter die besten 25.

Vor den Frauen kämpfen am Sonntag die Männer im Jagdrennen um Medaillen (13.15 Uhr/beide ARD und Eurosport). Nach dem historischen Sprint-Debakel geht es für Arnd Peiffer (36.), Benedikt Doll (39.) und Johannes Kühn (45.) allerdings nur noch um Schadensbegrenzung.

+++++12. Februar 2021+++++

Herren im Sprint historisch schlecht – Peiffer auf Platz 36

Foto: dpa/Sven Hoppe Infos Was Sie zur Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wissen müssen

Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll standen schwer geschlagen und völlig verzweifelt im eisigen Zielraum. Anstatt in der Kältekammer Pokljuka mit heißen Herzen aufs Podium zu stürmen, erlebten die deutschen Biathleten im Sprint über 10 km ein historisches Debakel und ein Rennen zum Vergessen. Als bester DSV-Athlet landete Arnd Peiffer auf dem indiskutablen 36. Platz - so schlecht waren die erfolgsverwöhnten deutschen Männer in einem WM-Rennen noch nie.

"Das ist ärgerlich. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wenn wir im Rennen nicht liefern, haben wir wenig Argumente", sagte Sprint-Olympiasieger Peiffer nach dem Überraschungssieg von Martin Ponsiluoma konsterniert.

Er habe sich unterwegs sogar gefragt, "warum ich Teil der WM-Mannschaft bin. In meinem Körper hat alles gestreikt, das war nichts. Das war von vorne bis hinten ein Griff ins Klo. Die Lunge und die Beine sind explodiert", ergänzte Lesser mit finsterer Miene, er verpasste als 66. (!) sogar den Verfolger. Bei Benedikt Doll auf Rang 39 und Johannes Kühn (45.) lief es nur unwesentlich besser. Ein Desaster.

Im Rennen am Sonntag über 12,5 km (13.15 Uhr/ARD und Eurosport) ist allenfalls Schadensbegrenzung für das frustrierte DSV-Team angesagt. Schon zum Auftakt hatte es für den Deutschen Skiverband in der Mixed-Staffel mit Platz sieben eine maßlose Enttäuschung gegeben. Der Druck auf Peiffer und Co. wächst vor den kommenden Wettbewerben.

"Es passt alles nicht zusammen. Es ist der Wurm drin. Ich habe Bedenken, dass die sich in ein Loch eingraben", sagte ARD-Expertin und Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner.

Wie es geht, zeigte bei arktischen minus elf Grad Ponsiluoma, der für eine dicke Überraschung sorgte. Der Schwede gewann nach fehlerfreier Schießleistung sein erstes Rennen überhaupt vor dem Franzosen Simon Desthieux (0/+11,2) und dessen Landsmann Emilien Jacquelin (1/+12,9). Erstmals in diesem Winter ging der Sieg im Sprint damit nicht an die klar favorisierten Norweger. Johannes Dale und Überflieger Johannes Thingnes Bö, der sich zwei Schießfehler leistete, mussten sich mit den Rängen vier und fünf zufrieden geben. Für Bö ein "Schlag ins Gesicht".

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 12 Bilder Der Kader der deutschen Biathleten

Das galt auch für die Deutschen. Peiffer leistete sich zwei Fehler und wies 1:37,2 Minuten Rückstand auf den neuen Weltmeister Ponsiluoma auf. Doll (+1:43,7) verfehlte wie Johannes Kühn (+1:57,3) gar vier Scheiben. Die Fehler hätten ihn "fertig gemacht. Das ist super ärgerlich und nicht mein Anspruch", sagte Doll.

+++++11. Februar 2021+++++

Peiffer will „mit Medaille nach Hause“

Foto: AP/Sergei Grits 10 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2020/21

Es braucht schon viel, um Arnd Peiffer ernsthaft aus der Ruhe zu bringen. Selbst die verkorkste Mixed-Staffel zum Auftakt der Biathlon-WM in Slowenien reicht dazu nicht aus. Der enttäuschende siebte Platz bedeutete am Mittwoch zwar einen klaren Fehlstart auf der Pokljuka, doch der 33 Jahre alte Routinier weiß mit all seiner Erfahrung: „Es gilt allgemein für den Biathlon-Sport, dass man lernen muss, schlechte Rennen zu analysieren einerseits, aber dann auch in nicht all zu langer Zeit abzuhaken und nach vorne zu blicken.“

Und da kommt das nächste Rennen in seiner Paradedisziplin genau richtig. Am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) geht es im Sprint über zehn Kilometer um den ersten WM-Einzeltitel. Der Harzer ist in diesem Wettbewerb 2018 nicht nur Olympiasieger in Pyeongchang geworden, sondern war 2011 auch schon Weltmeister. Gold scheint allerdings mal wieder vergeben: Der Norweger Johannes Thingnes Bö ist in herausragender Form und hängte Peiffer in der Mixed-Staffel in der Loipe um fast schon erschreckende 45 Sekunden ab.

Dieser enorme Rückstand habe zwar ihn etwas geschockt, sagte Peiffer. Doch der Rest des Feldes hinter Bö ist insgesamt doch viel enger zusammen. „Nicht unzufrieden“ sei er mit seinem eigenen Auftakt gewesen, sagte Peiffer. Nur einen Nachlader brauchte er, konnte in der Loipe aber eben nicht mithalten. Zumindest das passt in die Serie negativer Erinnerungen an Slowenien. „Von den drei schlechtesten Rennen, die ich je gemacht habe, waren zwei in Pokljuka“, sagte Peiffer. In der Vergangenheit lag das meist daran, dass der Weltcup am Ende eines Trimesters lag, also die harte dritte Weltcup-Woche in Folge war.

„Ich freue mich jetzt mal, dass ich mich wirklich gut auf die Rennen vorbereiten kann“, sagte Peiffer nun. Auch bei seiner elften WM spürt der älteste Skijäger im deutschen Team noch Anspannung. Wenn das einmal nicht mehr so wäre, sei es Zeit, aufzuhören. Wann das soweit ist? Offen. Peiffer plant noch nicht über das Saisonende hinaus und hat sich vor dem Winter nicht klar zu einem Olympiastart in Peking bekannt. Er entscheide von Jahr zu Jahr. Möglich scheint also, dass es in Pokljuka vielleicht seine letzte WM wird und er beim Heimspiel 2023 in Oberhof mit dann 35 Jahren nicht mehr aktiv dabei ist.

Peiffer hat allerdings bewiesen, was er auch im hohen Alter noch leisten kann. Sein Massenstart-Erfolg im Dezember in Hochfilzen ist der einzige Einzelsieg für den Deutschen Skiverband in dieser turbulenten Saison. Doch es gab auch Enttäuschungen, die nun bei der WM keine Rolle mehr spielen sollen. „Natürlich möchte ich am Ende gerne mit einer Medaille nach Hause fahren“, sagte Peiffer.

Foto: dpa/Matthias Balk 9 Bilder Der Kader der deutschen Biathletinnen

16 WM-Medaillen, davon fünf goldene, hat er seit 2009 schon gesammelt. Dazu kommt dreimal olympisches Edelmetall mit der Krönung vor drei Jahren in Südkorea. Doch selbst wenn es nun nicht zum Sprung aufs Podest reichen sollte, wäre das kein Grund zur Enttäuschung. „Letztes Jahr habe ich das Optimum in Sprint und Verfolgung gezeigt und war am Ende Siebter und Fünfter, weil mir in der Laufform 20 Sekunden fehlten“, sagte Peiffer: „Da war ich trotzdem mit mir im Reinen.“ Bei der WM 2020 in Antholz seien es „sehr gute Ergebnisse“ gewesen, ohne Medaille „interessiert es am Ende aber natürlich keinen“.