Biathlon Norwegen-Star Röiseland verpasst Saisonstart

Angeführt von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick starten die deutschen Biathletinnen am 29. November in den ersten Weltcup der WM-Saison. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit. Die 33-Jährige gehörte neben Franziska Preuß und Vanessa Voigt aufgrund ihrer Leistungen in der vergangenen Saison bereits sicher zu dem sechsköpfigen Team. Der erste Weltcup findet ab Donnerstag, 29. November, im finnischen Kontiolahti statt.