Europa League 18/19: Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom - RB Leipzig vor heikler Aufgabe

Die Auslosung der Europa League bringt einige interessante Spiele für die Bundesliga-Clubs. Insbesondere Frankfurt darf sich auf reizvolle Gegner freuen: Es warten Marseille und Lazio. Brisanz verspricht das RB-Duell zwischen Leipzig und Salzburg.

Die Gruppenphase beginnt am 20. September und endet am 13. Dezember. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe ziehen in die Zwischenrunde ein, in der dann auch die acht Gruppendritten aus der Champions League hinzukommen. Das Finale steigt am 29. Mai in Baku in Aserbaidschan. Der Sieger ist direkt für die Gruppenphase der Champions League der kommenden Spielzeit startberechtigt.