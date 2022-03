Remis im Topspiel : Müllers Eigentor bringt Bayer einen Punkt in München

Foto: dpa/Sven Hoppe 34 Bilder Bayern - Leverkusen: die Bilder des Spiels

München Bayer Leverkusen sieht bei den Bayern wie der Verlierer aus, kommt aber durch einen Patzer von Thomas Müller zum Ausgleich. Der unterhaltsame Schlagabtausch bleibt aber ohne Sieger.

Es fällt aktuell schwer, Freude an der schönsten Nebensache der Welt zu haben. Der Fußball steht im Schatten der Weltpolitik. Bayer Leverkusens Gastspiel beim FC Bayern bildete keine Ausnahme. Die Spieler kamen mit Jacken in den ukrainischen Landesfarben auf den Platz, auch die Kapitänsbinden waren blau-gelb. Es gab zudem eine Schweigeminute – alles kleine Zeichen gegen den Krieg und für die Solidarität mit der nur zwei Flugstunden entfernten Ukraine. Als der Ball schließlic rollte, taten beiden Mannschaften ihr Bestes, ihre Zuschauer zumindest für gut 90 Minuten abzulenken. Am Ende stand ein 1:1 (1:1) im Duell Erster gegen Dritter.

Bayers Trainer Gerardo Seoane stellte seine Startelf im Vergleich zum 3:0 gegen Bielefeld auf drei Positionen um. Piero Hincapie, Kerem Demirbay und Amine Adli rückten für Exequiel Palacios, Paulinho und Lucas Alario in die Startelf. Dazu wählte der Coach einen etwas defensiveren Ansatz in der Grundausrichtung. Das war angesichts des 1:5 im Hinspiel keine große Überraschung, im Gegensatz zum Verzicht auf einen echten Mittelstürmer. Patrik Schick fehlt nach wie vor verletzt, Lucas Alario und Winterzugang Sardar Azmoun nahmen zunächst auf der Bank Platz. Auf der saß zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag auch Julian Baumgartlinger. Der Österreicher ist nach seiner Verletzung am Kreuzband nebst langer Reha wieder fit genug für einen Kaderplatz.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern. Der Rekordmeister brachte viel Tempo auf den Rasen und spielte teilweise mit sieben bis acht Spielern vor Bayers Strafraum. Doch die Werkself überstand die Angriffswellen und kam ihrerseits durch Amine Adli zu einer guten Gelegenheit. Der Franzose profitierte von Jamal Musialas Patzer, suchte schnell den Weg nach vorne und zielte aufs lange Eck – allerdings nicht genau genug (8.).

Es war ein munterer Beginn in einem von Anfang an intensiven Duell, das einige Szenen zu bieten hatte, wie für ein Raunen auf den Rängen sorgten, so wie die über das Tor fliegende Direktabnahme von Benjamin Pavard aus 22 Metern (14.) oder die clevere Freistoß-Variante auf Kingsley Coman, der per Kopfball ins Zentrum auf Lewandowski ablegte, der aber wiederum Thomas Müller anschoss (16.). Letzterer vergab nur eine Minute später eine Großchance, indem er eine Hereingabe aus dem rechten Halbfeld am Kasten vorbeisetzte (17.).

Die Schlagzahl der Bayern war beachtlich und führte folgerichtig zum Erfolg. Erst köpfte Charles Aránguiz kurz vor der Linie den Ball aus der Gefahrenzone, nachdem Lukas Hradecky bei einer Ecke etwas desorientiert wirkte, dann klärte Edmond Tapsoba unzureichend per Kopf, ehe sich Jonathan Tah und Piero Hincapie gegenseitig beim Klärungsversuch behinderten. So landete der Ball vor den Füßen von Niklas Süle, der das Chaos im Leverkusener Strafraum ausnutze, direkt aufs kurze Eck abzog und sich dann von seinen Mitspielern für das 1:0 feiern ließ (18.).

Im Hinspiel brauchte München nur drei Minuten bis zur Führung, nun konnte die Werkself immerhin eine Viertelstunde länger standhalten. Aber die Führung war ein Wirkungstreffer. Den Rheinländern gelang bis dahin schon nicht sonderlich viel, danach wurde es nicht besser. Im Spiel nach vorne konnte Seoanes Elf keine Akzente setzen. Stattdessen waberte eigentlich nur noch die Frage durch die Luft, wie lange es wohl bis zum 2:0 dauern würde.

Doch Serge Gnabry schloss einen wunderbar vorgetragenen Konter etwas zu unpräzise aufs lange Eck ab (28.), zuvor scheiterte bereits Müller mit einem Geschoss aus rund 25 Metern (26.). Entlastung für Bayer kam über einen von Pavard im letzten Moment geblockten Versuch von Wirtz, nachdem der Ball über mehrere Stationen etwas zu schleppend beim 18-Jährigen im Strafraum ankam (32.).

Viel sprach nicht für den zeitnahen Ausgleich, aber eine völlig misslungenen Aktion von Müller brachte die Gäste zurück ins Spiel. Kerem Demirbay trat einen relativ ungefährlichen Freistoß aus dem Halbfeld vor den Kasten von Sven Ulreich. Der Keeper hätte sich den Ball locker schnappen können, doch die Münchner Kultfigur sprang mit langem Bein und klärender Absicht dazwischen und fälschte ihn zu seinem ersten Eigentor in der Bundesliga ab (36.).

Die sichtlich aus dem Konzept geratenen Gastgeber hatten verblüffenderweise weitere Geschenke zu verteilen. Amine Adli konnte aus dem schlimmen Fehlpass von Dayot Upamecano jedoch nur einen Treffer an den Außenpfosten machen (42.). Noch unglaublicher war indes, dass Charles Aránguiz aus knapp sieben Metern an Ulreich scheiterte, nachdem er den Ball von Jeremie Frimpong serviert bekam (45.). Ein Kopfball von Lewandowski und ein Außennetztreffer von Gnabry im direkten Anschluss rundeten die extrem unterhaltsame erste Halbzeit ab.

Die zweiten 45 Minuten begannen, wie die ersten aufgehört hatten. Adlis gute Chance wurde von Pavard geblockt, auf der Gegenseite parierte Hradecky einen starken Versuch von Musiala aus knapp 20 Metern. Anschließend gönnten sich beide Seiten eine kleine Kreativpause mit eher semigefährlichen Situationen, die mit Marcel Sabitzers Abschluss im Eins-gegen-Eins mit Bayers Schlussmann, der in der Szene das letzte Wort behielt, ein Ende fand (62.).

Beide Teams spielten weiterhin auf Sieg, wussten aber auch, dass der nächste Fehler die Partie entscheiden könnte und agierten vorsichtiger. So entwickelte sich eine intensive Schlussphase, die zwar nicht mehr das Chancenfeuerwerk der ersten Halbzeit zu bieten hatte, ihren Unterhaltungswert aber aufgrund der Spannung halten konnte.