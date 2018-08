Europa League: RB Leipzig rettet sich mit 3:2-Sieg gegen Sorja Lugansk in die Gruppenphase

Leipzig RB Leipzig hat sich in die Gruppenphase der Europa League gequält. Der Fußball-Bundesligist erkämpfte sich im Play-off-Rückspiel gegen den ukrainischen Außenseiter Sorja Lugansk nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand noch ein 3:2 (1:1).

Auf welche Gegner die Sachsen in der Vorrunde treffen, steht nach der Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Monaco fest. Ein Duell gegen Schwesterklub Red Bull Salzburg ist möglich. Im vergangenen Jahr war Leipzig in dem Wettbewerb nach dem Abstieg aus der Champions League erst im Viertelfinale an Olympique Marseille gescheitert.