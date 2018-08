Europa-League-Auslosung 2018 - live: Auf wen treffen die deutschen Teams?

Europa-League-Auslosung im Live-Blog : Bayer gesetzt, Frankfurt und Leipzig nur in Topf 3

Die Europa-League-Trophäe. Foto: dpa, Maxime Schmid

Düsseldorf In Monaco wird am Freitag die Europa-League-Gruppenphase ausgelost. Los geht es um 13 Uhr. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Drei deutsche Teams nehmen in dieser Saison an der Europa League teil: Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Der erste Spieltag wird am 20. September ausgetragen, der Abschluss der Vorrunde findet am 13. Dezember statt.

Der Modus der Europa League ist unverändert. Die 48 Teams werden auf zwölf Vierergruppen verteilt.