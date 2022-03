Havertz trifft doppelt : Ärger um Abramowitsch-Gesänge bei Chelsea-Sieg – Liverpool hält Anschluss an ManCity

Chelsea feiert Kai Havertz. Foto: dpa/Sportimage

London Trotz einen klaren Sieges seiner Mannschaft war Chelsea-Trainer Thomas Tuchel aufgrund von Fehlverhalten der eigenen Fans erbost. Der FC Liverpool kann derweil weiter vom erneuten Titelgewinn träumen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angeführt von Doppelpacker Kai Havertz haben Teammanager Thomas Tuchel und der FC Chelsea in der Premier League weiter Kurs auf die Champions League gehalten. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf gewann der Klub-Weltmeister bei Abstiegskandidat FC Burnley mit 4:0 (0:0).

Havertz (52./55.) sorgte mit seinem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Reece James (47.) hatte beim dritten Ligasieg in Folge die Führung erzielt. Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (69.) setzte den Schlusspunkt. Timo Werner wurde in der 78. Minute eingewechselt.

Teammanager Tuchel hat derweil harsche Kritik an den Fans der Blues geübt. Diese hatten während des einminütigen Applaudierens in Gedenken an die im Krieg befindliche Ukraine "Roman-Abramowitsch"-Sprechchöre angestimmt. Der russische Oligarch hatte unter der Woche angekündigt, den Champions-League-Sieger verkaufen zu wollen. "Es ist nicht der Moment, um so etwas zu tun", wetterte Tuchel, "wenn wir Solidarität zeigen wollen, dann zeigen wir Solidarität, und das sollten wir gemeinsam tun."

Die gemeinsame Respekt-Bekundung sei unerlässlich, "es ist nicht der Moment für andere Botschaften", so der ehemalige Dortmund- und Mainz-Coach: "Unser Klub möchte, dass sich unsere Fans zu diesem Applaus bekennen." Man tue dies für die Ukraine, "und es gibt keine zwei Meinungen darüber. Wir sind mit in unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, sie haben unsere Unterstützung. Wir sollten zusammenstehen".

Lesen Sie auch Nach 20 Jahren als Eigentümer : Russischer Oligarch Abramowitsch gibt Vereinsführung von Chelsea ab

Weiter im Nacken von Manchester City sitzen Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool. Die Reds bezwangen West Ham United in einem intensiven Spiel mit 1:0 (1:0). Dadurch verkürzt Liverpool den Rückstand auf Manchester City, das am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Manchester United im Stadtderby gefordert ist, zunächst auf drei Punkte.

Stürmerstar Sadio Mane (27.) erzielte den Treffer an der Anfield Road nach schönem Zuspiel von Trent Alexander-Arnold. In der Folge ließ Liverpool einige gute Möglichkeiten liegen, West Hams Manuel Lanzini (70.) vergab die Riesenchance auf den Ausgleich.

Zuvor hatte der ehemalige Leipzig-Trainer Jesse Marsch bei seinem Debüt als Coach von Leeds United eine Niederlage kassiert. Der 48-Jährige unterlag mit Leeds bei Leicester City mit 0:1 (0:0). Dadurch verpasste es Leeds, sich im Tabellenkeller ein wenig Luft zu verschaffen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur einen Punkt. Harvey Barnes (67.) traf für die Foxes.

Marsch hatte am Montag die Nachfolge des am Sonntag gefeuerten Argentiniers Marcelo Bielsa angetreten. Marschs Vertrag läuft bis Sommer 2025. Am 5. Dezember war der US-Amerikaner bei RB Leipzig freigestellt worden.

(dör/SID)