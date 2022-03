Sieg gegen Elche : FC Barcelona trotz Finanzproblemen weiter auf Champions-League-Kurs

Elche Der FC Barcelona hält weiter Kurs auf die Champions League. Gegen den FC Elche gewannen die Katalanen mit 2:1 und sind nun Dritter. Real Madrid führt die Tabelle an.

Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona ist weiterhin auf Champions-League-Kurs. Die Katalanen setzten sich am Sonntag beim FC Elche mit 2:1 (0:1) durch und feierten ihren dritten Ligasieg in Folge. In der Tabelle schob sich Barca mit nun 48 Punkten auf Platz drei.