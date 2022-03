Live-Übertragungen und Gegner : Sieben Borussen sind am Dienstag mit ihren Nationalteams gefordert

Mönchengladbach Zahlreiche Nationalspieler Borussias sind am Dienstag im Einsatz. Wer alle Partien sehen will, sollte sich nichts anderes vornehmen. Erst kurz vor Mitternacht endet das letzte Spiel an diesem Abend mit Gladbacher Beteiligung. Wer wann im Einsatz ist und wo die Partien übertragen werden.

Wer am Dienstagabend nichts vorhat, der kann sich um 18 Uhr vor den Fernseher setzen. Bis 23.15 Uhr bekommt man dann Live-Fußball mit Gladbacher Beteiligung geboten – das richtige Abo vorausgesetzt. Wir sagen Ihnen, wer für welche Nation im Einsatz ist und wo die Partien übertragen werden.

Schweiz – Kosovo (Freundschaftsspiel, 18 Uhr, Dazn)

Yann Sommer wird auch diese Partie aufgrund seiner Coronainfektion verpassen. Breel Embolo, der am Wochenende beim 1:2 gegen England einen Treffer erzielte, und Nico Elvedi, der nach seiner Quarantäne im Wembley noch nicht zum Einsatz kam, sind mit dabei. Gegen den Kosovo könnte Trainer Murat Yakin Embolo eine Pause verordnen und ihn zumindest nicht über die komplette Spielzeit einsetzen. Auf Elvedi wartet bei einem Einsatz sein 36. Länderspiel.

Österreich – Schottland (Freundschaftsspiel, 20.45 Uhr, Dazn)

In Wien wird Franco Foda das letzte Mal als österreichischer Nationaltrainer an der Seitenlinie stehen. Am Montag verkündete er seinen Rücktritt, nachdem er mit seiner Mannschaft am Wochenende die WM-Quali verspielt hatte. 2017 hatte Gladbachs Stefan Lainer noch unter Marcel Koller seine ersten drei A-Länderspiele bestritten, ab 2018 war der Rechtsverteidiger dann unter Foda gesetzt. Wer die Nachfolge antreten wird, ist noch nicht klar. Lainer wird aber wohl auch bei Fodas Abschiedsspiel eine Rolle spielen.

Niederlande – Deutschland (Freundschaftsspiel, 20.45 Uhr, ARD)

Den 2:0-Sieg gegen Israel erlebten Matthias Ginter und Florian Neuhaus noch von der Bank aus, weshalb die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass beide im Prestige-Duell mit den Niederlanden ihre Chance bekommen werden, zumal auf ihren Positionen in Nico Schlotterbeck und Julian Weigl am Wochenende zwei Spieler eingesetzt wurden, deren WM-Teilnahme längst nicht sicher ist.

Bosnien-Herzegowina – Luxemburg (Freundschaftsspiel, 20.45 Uhr, Dazn)

Kommt Yvandro Borges Sanches am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina zum Einsatz, absolviert der erst 17-Jährige, der normalerweise für Borussias U19 aufläuft, bereits sein siebtes Länderspiel. Luxemburg belegt aktuell den 93. Platz der Fifa-Weltrangliste, Bosnien-Herzegowina liegt auf Rang 59.

Algerien – Kamerun (WM-Quali, 21.30 Uhr, Sportdigital)