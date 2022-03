Gladbacher international im Einsatz : Embolo trifft in Wembley und ärgert sich trotzdem

Foto: dpa/Federico Gambarini 31 Bilder Aus diesen Ländern kamen die meisten Borussia-Spieler

Mönchengladbach Breel Embolo schaffte es, in seinem 50. Länderspiel auf sich aufmerksam zu machen. Im Wembley-Stadion gehörte er auf Seiten der Schweiz gegen England zu den auffälligeren Spielern. Drei andere Gladbacher verbrachten den Samstagabend dagegen auf der Bank. Wie Embolo sein Jubiliäumsspiel erlebte.

Auch im Nationaltrikot läuft es für Breel Embolo. Der Schweizer, der in den vergangenen vier Bundesligapartien zwei Treffer für Borussia Mönchengladbach erzielt hatte, brachte sein Heimatland am Samstagabend im Freundschaftsspiel in England in Führung. Eine Flanke von Xherdan Shaqiri verwertete Embolo in der 22. Minute aus sechs Metern mit einem Kopfball, der gegen den Laufweg von Englands Torwart Jordan Pickford einschlug. Zuvor hatte der Ex-Borusse Granit Xhaka den Ball für die Schweiz erobert.

Embolo feierte seinen Treffer, wie auch schon beim 2:0-Sieg beim VfL Bochum, rutschend auf den Knien. Es war sein achtes Tor im 50. Länderspiel und das legendäre Wembley-Stadion in London sicher kein schlechter Ort dafür. Zumal Embolo durch seinen Treffer fernab von Mönchengladbach auf sich aufmerksam gemacht hat – sein Vereinstrainer Adi Hütter wird es registriert haben.

„Beim Tor habe ich den Raum hinter White gesucht, vor ihm wäre es schwieriger gewesen. Und dann habe ich einfach versucht, gegen die Laufrichtung des Goalies zu köpfen. Es freut mich immer, ein Tor für die Nati zu machen“, sagte Embolo nach dem Abpfiff dem „SRF“, der seiner Mannschaft in der ersten Hälfte die bessere Leistung bescheinigte.

Der einzige Haken für Embolo: Sein Tor reichte nicht zum Sieg, denn die Engländer drehten die Partie durch die Tore von Luke Shaw in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Harry Kane, der in der 78. Minute per Elfmeter traf. Zwei Minuten später hatte Embolo vor 78.881 Zuschauern (ausverkauft) Feierabend.

„Das erste Gegentor hat wehgetan. Doch nach der Pause sind wir wieder gut rausgekommen. Aber dann sind wir vorne etwas passiv geworden, wir haben uns nicht mehr so gut bewegt. England ist dann besser ins Spiel gekommen. Aber es ist extrem bitter, das Spiel zu verlieren“, so Embolo. Vom Schweizer „Blick“ gab es für den Auftritt eine Fünf, was in Deutschland einer Zwei entspricht. „Muss einstecken und teilt aus. Vor allem: Er trifft im Wembley“, schrieb die Tageszeitung.

Aus Gladbacher Sicht nicht dabei war Torwart Yann Sommer, der sich in Corona-Quarantäne befindet. Nico Elvedi, der seine Isolation gerade erst hinter sich hat, saß in England auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Ändern könnte sich das am Dienstagabend, wenn die Schweiz zum Freundschaftsspiel den Kosovo empfängt.