Kuriosität beim Spielplan : Darum ist Borussias Heimspiel gegen Leipzig auf Montagabend terminiert

Mönchengladbach Der Bundesliga-Spielplan steht und Borussia Mönchengladbach hat nun Planungssicherheit bis Mitte Mai. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Heimspiel gegen RB Leipzig allerdings zunächst auf den 2. Mai (Montagabend) terminiert. Was hinter dieser Besonderheit steckt und wie es noch zu einer Änderung kommen könnte.

Wer die Spiele von Borussia Mönchengladbach bis zum Saisonende möglichst häufig live im Stadion erleben will, der muss flexibel sein. Ob Samstagnachmittag, Samstagabend, Sonntagnachmittag, Sonntagabend oder sogar Montagabend – der Spielplan hält an den verbleibenden sieben Spieltagen alles bereit. Zumal aus der Ansetzung am Montagabend noch ein Freitagabend werden könnte. Die berechtigte Frage lautet nun: Was hat sich die Deutsche Fußball Liga (DFL), die die Terminierungen am Donnerstag bekanntgab, dabei gedacht?

Die Erklärung ist relativ simpel: Borussia bekommt es am 32. Spieltag mit RB Leipzig zu tun. Die Leipziger sind aktuell allerdings noch in der Europa League vertreten. Dort ist das Halbfinal-Hinspiel, für das Leipzig im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo weiterkommen müsste, auf den 28. April terminiert, weshalb die Bundesliga-Partie der Leipziger normalerweise aufgrund der längeren Regenerationszeit an einem Sonntag stattfinden würde. Da der Sonntag des 32. Spieltages aber auf den 1. Mai fällt und auf Wunsch der Sicherheitsbehörden am „Tag der Arbeit“ keine Bundesligaspiele stattfinden sollen, ist die Partie nun zunächst auf Montag, den 2. Mai (20.30 Uhr) gelegt worden.

Doch fix planen können Gladbach-Anhänger damit noch nicht. Sollten die Leipziger nämlich gegen Bergamo ausscheiden, würden Borussia und Leipzig schon am Freitag (29. April, 20.30 Uhr) zuvor aufeinandertreffen. Klarheit darüber wird es erst am Abend des 14. Aprils geben, wenn die Leipziger im Rückspiel des Viertelfinals beim italienischen Erstligisten antreten. Zuvor hatte sich Leipzig in der Zwischenrunde gegen den spanischen Klub Real Sociedad durchgesetzt und war nach dem Uefa-Ausschluss von Spartak Moskau (Russland) automatisch für das Viertelfinale qualifiziert.

Noch nicht bekannt war bislang ebenfalls, wann Borussia am 33. Spieltag bei Eintracht Frankfurt antreten muss. Die Antwort: sonntags um 15.30 Uhr. Falls sich jemand nun auch noch darüber wundert: Seit dieser Saison müssen lediglich die Partien des 34. Spieltages parallel ausgetragen werden. Und damit die Verwirrung aufgrund der ganzen Daten nun nicht noch größer wird, gibt es hier Borussias zeitgenaue Ansetzungen bis einschließlich des 34. Spieltages im Überblick.

(hgo)