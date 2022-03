Wirbel um Top-Talent Wisdom : Was Gladbachs Manager am Wechsel eines 13-Jährigen zum FC Bayern stört

Was Gladbachs Manager am Wechsel eines 13-Jährigen zum FC Bayern stört

Exklusiv Mönchengladbach Auch Borussia Mönchengladbach wirbt Talente ab. Deshalb kritisiert Sportdirektor Roland Virkus nicht Mike Wisdoms Wechsel zum FC Bayern im Allgemeinen, sondern vor allem seine Begleiterscheinungen. Wie Borussia mit dem 13-Jährigen geplant hatte.

Mike Wisdom ist am 26. September 2008 geboren. Damit hätte das Talent von Borussia Mönchengladbach noch bis zum 11. Oktober 2026 Zeit, um zum jüngsten Bundesliga-Debütanten der Vereinsgeschichte zu werden. Doch so weit wird es nun nicht mehr kommen: Wie „Sky“ zuerst berichtete, wechselt der 13-Jährige im Sommer in die Jugend des FC Bayern München.