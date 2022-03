User-Voting zu Borussia-Verträgen : Sommer bei fast 100 Prozent Zustimmung - Thuram erster Wechsel-Kandidat

Interaktiv Mönchengladbach Weniger als die Hälfte aller Verträge bei Borussia sind langfristig gültig. Mit Blick auf die 2022er und 2023er wollten wir von unseren Usern wissen: Mit wem sollte der Klub verlängern? Wer ist ein Wechsel-Kandidat? Die meisten Ergebnisse fallen eindeutig aus.

Aktuell hat Borussia lediglich zwölf Spieler unter Vertrag, die länger als bis 2023 gebunden sind. Bei der Mehrheit des Kaders gibt es demnach bald Zukunftsfragen zu klären, lediglich bei Matthias Ginter , der im Sommer ablösefrei den Verein verlässt, und bei Jordan Beyer, der langfristig verlängert hat, ist das bereits passiert. Ex-Manager Max Eberl sprach stets von „internen Transfers“, wenn es um Vertragsverlängerungen ging. Sein Nachfolger Roland Virkus wird in nächster Zeit zahlreiche Berater zu Gast in seinem Büro haben und einige dürften bereits da gewesen sein.

Wir wollten angesichts dieser Menge an Spielern mit Verträgen, die maximal noch ein gutes Jahr gültig sind, von unseren Usern wissen, wie sie vorgehen würden: Mit wem sollte Borussia verlängern? Bei wem kann noch kein klares Urteil gefällt werden? Wer sollte abgegeben werden? Rund 1500 Leserinnen und Leser haben sich beteiligt an unserer Umfrage. Der klare Gewinner heißt: Yann Sommer . 97 Prozent würden den Vertrag des Schweizers, der seit 2014 im Verein ist, noch einmal verlängern.

Die zweithöchste Zustimmungsrate kann Jonas Hofmann vorweisen mit 93 Prozent. „Ich bin ein Typ, der alles sehen will. Der alles erleben will. Der seinen Kindern und Enkeln erzählen will, wo er überall war“, sagte Hofmann diese Woche der „Sport Bild“. „Aber ich spiele nun in meiner siebten Saison für Gladbach, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das verbindet. Außerdem fühle ich mich im Verein sehr wohl.“