Nur sieben Feldspieler dabei : Borussia beendet mit Rumpftruppe die Trainingswoche

Mönchengladbach Nur sieben Feldspieler und zwei Torhüter absolvierten am Freitagvormittag die letzte Trainingseinheit vor dem freien Wochenende. Von den vielen Borussia-Profis, die aktuell fehlen, kam einer aber zumindest mit Laufschuhen auf den Platz.

Bevor die Borussen in ihr freies Wochenende gehen konnten, mussten sie nochmals ordentlich laufen. Zum Abschluss des Trainings am Freitagvormittag standen für die Feldspieler noch sechs Intervallläufe um und über den Trainingsplatz auf dem Programm, vier in einfacher und zwei in zweifacher Ausführung. Erst danach und nach einer insgesamt 90-minütigen Einheit hatten die Profis Feierabend. Viele Feldspieler waren es indes nicht, die zu den Läufen antreten mussten: Tony Jantschke, Christoph Kramer, Lars Stindl, Laszlo Bénes, Manu Koné, Alassane Plea und Marcus Thuram bildeten die siebenköpfige Gruppe, mit denen Coach Adi Hütter und sein Team die Trainingswoche beendete.