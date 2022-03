Elf Minuten Nachspielzeit : Bensebaini macht wichtigen Schritt Richtung WM

Foto: dpa/Federico Gambarini 31 Bilder Aus diesen Ländern kamen die meisten Borussia-Spieler

Mönchengladbach Borussias Verteidiger Ramy Bensebaini hat mit Algerien das Hinspiel in den Play-offs zur Weltmeisterschaft 2022 gegen Kamerun gewonnen. Kommenden Dienstag kann der Gladbacher das WM-Ticket endgültig lösen. Ein Borussen-Talent freute sich derweil über sein bereits siebtes A-Länderspiel.

Ramy Bensebaini musste nicht mehr eingreifen. Borussias Verteidiger hatte in der 40. Minute des Play-off-Spiels zu Weltmeisterschaft 2022 zwischen Kamerun und Algerien bei einem Freistoß am langen Pfosten gelauert. Die Flanke Youcef Belailis fand indes im Zentrum Algeriens Stürmer Islam Slimani, der wuchtig zur Führung Algeriens einköpfte. Dafür war Bensebaini dann aber einer der ersten Gratulanten bei dem Treffer, der letztlich sogar das Siegtor für den Gast im Stade Omnisport de Douala (Kamerun) war.

Bensebainis Team machte damit einen wichtigen Schritt Richtung Weltturnier: Im Rückspiel der K.o.-Runde genügt am Dienstag daheim gegen Kamerun nun schon ein Unentschieden, um das WM-Ticket zu buchen. Schon der Auswärtssieg dürfte Algerien eine gewisse Genugtuung verschaffen, war es im Afrika-Cup im vergangenen Januar in Kamerun doch als Titelverteidiger schon in der Vorrunde ausgeschieden.

In Douala entwickelte sich allerdings ein zähes Ringen, bei denen Torszenen die Ausnahmen blieben. Viel mehr als den Führungstreffer brachte Algerien offensiv nicht zustande, dafür ließ es hinten auch kaum etwas zu. Erst in der Schlussphase der Begegnung machte Kamerun deutlich mehr Druck, ohne jedoch viel Torgefahr auszustrahlen. Allerdings zog sich die Partie etwas in die Länge, da die Partie kurz nach Wiederbeginn unterbrochen werden musste: Einige Flutlichter waren kurzeitig ausgefallen. So gab es elf Minuten Nachspielzeit, die Algerien aber auch überstand. Am Dienstag (21.30 Uhr) können Bensebaini und seine Teamkollegen im Rückspiel im heimischen Blida die WM-Teilnahme nun perfekt machen.

Neben Bensebaini war am Freitagabend noch ein weiterer Borusse im Nationalmannschaftseinsatz: U19-Spieler Yvandro Borges Sanches durfte sich über sein bereits siebtes A-Länderspiel für Luxemburg freuen. Für das Gladbacher Talent wurde es ein Kurzeinsatz im Freundschaftsspiel gegen Nordirland. Sein Team hatte auf eigenem Platz gerade das 1:2 erzielt, als Borges Sanches in der 84. Minute eingewechselt wurde. Wenig später traf Nordirland zum 1:3-Endstand.